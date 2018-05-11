В Адыгее напали на членов семьи бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака

На семью бывшего вице-губернатора Краснодарского края Мурата Ахеджака, которая проживает в Адыгее, напали неизвестные.

В результате была убита его мать. Отец и сестра экс-заместителя главы Кубани (Мурат Ахеджак скончался в декабре 2010 года) с тяжелыми ранениями госпитализированы в краснодарскую больницу. Инцидент произошел в ночь на 10 мая. В этот день в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 79-летней местной жительницы. 81-летний мужчина и 49-летняя женщина в тяжелом состоянии госпитализированы. В настоящее время на месте преступления организована работа большой группы следователей-криминалистов, следователей по особо важным делам следственного управления СКР по Адыгее.

Следствие располагает информацией о том, что нападавших было четверо, все они находились в масках. Не исключено, что членов семьи Мурата Ахеджака пытали. Причины нападения на семью бандитов пока не известны.

По данному фату расследуются уголовные дела по статьям "Убийство" и "Разбой", сообщает "Российская газета".