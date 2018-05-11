Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С"

в этот день
11.05.18
02:17
В Екб.04:17
В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
На Ямале обнаружен посёлок-призрак
Главное
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?

Тема дня
Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  комментариев: 3
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 256



Новости
11.05.2018 01:22 Мск (03:22 Екб)
политика | За рубежом
Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

ракетный комплекс панцирь зрк (2013) | Фото:politikus.ru

Военные Израиля в ходе удара по Сирии уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
Читайте также:

Удар по системе был нанесен в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии, сообщает "Интерфакс".

В ночь на 10 мая Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот. По данным Минобороны РФ, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля

В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца.

Как сообщалось в 2011 году, Россия поставила Сирии 36 современных комплексов "Панцирь".

Напомним, президент России Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе и способы снятия напряженности. Перед встречей с Нетаньяху Путин проконсультировался с Совбезом по ситуации.

инфографика ЗРПК Панцирь-С1, зенитный ракетно-пушечный комплекс, характеристики(2013)|Фото: Накануне.RU

Другие новости по темам: Панцирь-С, Израиль, Сирия, Иран
11.05.2018 01:22 Мск | информационная служба Накануне.RU
03:22 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.05.2018 13:59 Мск
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?

Ранее 10.05.2018 13:53 Мск
Вопрос об ударах Израиля по Сирии обсуждался в ходе визита Нетаньяху в Москву

Ранее 10.05.2018 07:14 Мск
ВВС Израиля нанесли удары по десяткам иранских объектов в Сирии








Добавить комментарий:

Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+