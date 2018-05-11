Израиль уничтожил в Сирии комплекс "Панцирь-С"

Военные Израиля в ходе удара по Сирии уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Удар по системе был нанесен в рамках широкомасштабной атаки на иранские военные объекты в Сирии, сообщает "Интерфакс".

В ночь на 10 мая Израиль атаковал иранские формирования на территории Сирии. Израиль заявил, что это был ответ на обстрел со стороны иранских формирований израильских позиций в районе Голанских высот. По данным Минобороны РФ, в атаке участвовали 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которые выпустили около 60 ракет. Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса "земля-земля

В результате ударов Израиля по нескольким объектам в Сирии погибли 23 военных и ополченца.

Как сообщалось в 2011 году, Россия поставила Сирии 36 современных комплексов "Панцирь".

Напомним, президент России Владимир Путин провел переговоры в Москве с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В ходе беседы обсуждалась ситуация в регионе и способы снятия напряженности. Перед встречей с Нетаньяху Путин проконсультировался с Совбезом по ситуации.