В Костроме пьяные офицеры ВДВ подрались с полицейскими

В Костроме проводится проверка после конфликта в кафе "Валенок" между военнослужащими 331 гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ и сотрудниками заведения.

В Интернете появилось видео, на котором видно, как военнослужащие устроили дебош, отмечая День Победы. В УМВД по Костромской области подтвердили факт инцидента.

По словам источников, в конфликте участвовали высокопоставленные военнослужащие полка. По предварительным данным, в конфликт с сотрудниками кафе и другими посетителями вступили врио командира полка и два его заместителя.

Кроме того, после прибытия полиции и чоповцев, пьяные офицеры вызвали антитеррористическое подразделение, которое прибыло на место с оружием.

В Кострому выехал заместитель командующего ВДВ для выяснения обстоятельств инцидента, сообщает "Интерфакс".