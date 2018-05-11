"Единая Россия" предложила Кудрину возглавить Счетную палату

В "Единой России" предложили экс-министру финансов России Алексею Кудрину возглавить Счетную палату.

Как сообщили источники, близкие к руководству Госдумы, главе Центра стратегических разработок было сделано предложение возглавить Счетную палату вместо Татьяны Голиковой, выдвинутой на пост вице-премьера по социальной политике. Как сказал Кудрин, предложение ему поступило от "Единой России". "Для меня это немного неожиданно, и я серьезно подумаю. В ближайшее время встречусь с руководством фракций", — сказал бывший министр.

По словам осведомителя газеты "Ведомости", Кудрин пообещал дать ответ к 14 мая. Ранее в "Единой России" выдвинули на пост руководителя Счетной палаты Александра Жукова. Однако он от этой должности отказался, потому что "ему интереснее работать вице-спикером".

Как ранее сообщало Накануне.RU, правительство затевает серьёзные реформы с участием Кудрина.