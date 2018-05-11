Певица Юлия Самойлова не прошла в финал музыкального конкурса "Евровидение"

Выступающая за Россию певица Юлия Самойлова не смогла преодолеть второй полуфинал вокального конкурса "Евровидение-2018", который в эти минуты проходит в португальском Лиссабоне, передает корреспондент Накануне.RU.

Самойлова не прошла в финал по результатам голосования.

На сцену 10 мая вышли представители 18 стран.

Самойлова выступала под шестым номером с песней "I Won not Break".

По результатам зрительского голосования и голосования профессионального жюри российская певица не вышла в финал.