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от издателя  |  комментариев: 13


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культура ;  | комментариев: 1
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Новости
10.05.2018 20:58 Мск (22:58 Екб)
общество | В России
Максим Шевченко заявил о прекращении членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека
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Максим Шевченко (2018) | Фото: www.youtube.com/channel/UCiUVHNJV5tjLtgWtfFASRGA

Известный журналист Максим Шевченко заявил о том, что он прекращает свое членство в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, об этом он написал в своем Facebook.
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По его мнению, формат деятельности СПЧ не соответствует запросам российского общества и тем задачам, которые перед СПЧ ставит Владимир Путин.

"Публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным. Мое требование провести экстренное открытое заседание Совета с приглашением на него представителей правительства Москвы, Росгвардии, МВД, так называемых "казаков", пострадавших участников акций протеста и журналистов было, хоть и поддержано большей частью членов СПЧ, фактически проигнорировано", - отметил Шевченко.

Журналист заявил, что считал, и считает - деятельность СПЧ должна быть максимально открытой и демократической, публичной и оперативной.

"Неоднократно я говорил во время встреч с президентом РФ на всю страну об убитых журналистах в Дагестане, о пытках в тюрьмах, об убийствах имамов на Ставрополье, о политзаключенных. Ни разу никто не удосужился ответить мне, члену Совета, на эти обращения. Хотя сам президент и говорил публично, что надо разбираться. Я благодарен президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России. Конечно, можно было бы сделать больше, но уверен, у нас в стране немало достойных и принципиальных людей, которые смогут взаимодействовать с этой Системой. Я благодарю всех моих коллег за совместную работу и хочу сказать, что уважаю за их актуальную гражданскую позицию, несмотря на теоретические разногласия во вопросам истории России ХХ века. Но участвовать в спектакле, пародирующем правозащиту, я больше не хочу и не буду", - написал Максим Шевченко.

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10.05.2018 20:58 Мск | Москва | Михаил Белокрылов
22:58 Екб


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Максим Шевченко заявил о прекращении членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека
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