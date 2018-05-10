Максим Шевченко заявил о прекращении членства в Совете по развитию гражданского общества и правам человека

Известный журналист Максим Шевченко заявил о том, что он прекращает свое членство в Совете по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России, об этом он написал в своем Facebook.

По его мнению, формат деятельности СПЧ не соответствует запросам российского общества и тем задачам, которые перед СПЧ ставит Владимир Путин.

"Публичное избиение полувоенными формированиями в центре Москвы и массовые жестокие аресты по всей России участников ненасильственных гражданских протестов и отсутствие внятной и адекватной реакции СПЧ на эти события стали для меня последней чертой, за которой членство в СПЧ становится невозможным. Мое требование провести экстренное открытое заседание Совета с приглашением на него представителей правительства Москвы, Росгвардии, МВД, так называемых "казаков", пострадавших участников акций протеста и журналистов было, хоть и поддержано большей частью членов СПЧ, фактически проигнорировано", - отметил Шевченко.

Журналист заявил, что считал, и считает - деятельность СПЧ должна быть максимально открытой и демократической, публичной и оперативной.

"Неоднократно я говорил во время встреч с президентом РФ на всю страну об убитых журналистах в Дагестане, о пытках в тюрьмах, об убийствах имамов на Ставрополье, о политзаключенных. Ни разу никто не удосужился ответить мне, члену Совета, на эти обращения. Хотя сам президент и говорил публично, что надо разбираться. Я благодарен президенту РФ за приглашение в Совет и за возможность хоть что-то сделать для защиты прав человека в России. Конечно, можно было бы сделать больше, но уверен, у нас в стране немало достойных и принципиальных людей, которые смогут взаимодействовать с этой Системой. Я благодарю всех моих коллег за совместную работу и хочу сказать, что уважаю за их актуальную гражданскую позицию, несмотря на теоретические разногласия во вопросам истории России ХХ века. Но участвовать в спектакле, пародирующем правозащиту, я больше не хочу и не буду", - написал Максим Шевченко.