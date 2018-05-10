Володин выразил уверенность в том, что в вопросах строительства Мутко поможет хорошее знание русского языка

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал предложение Дмитрия Медведева назначить на пост замглавы кабмина по вопросам строительства и регполитике Виталия Мутко, об этом пишет РИА "Новости".

Володин выразил мнение, что кандидат на пост вице-премьера Мутко доказал свою эффективность и обладает всеми необходимыми качествами для новой должности, в том числе хорошим знанием русского языка.

"Мы исходим из того, что Виталий Леонтьевич обладает всеми качествами и знаниями, которые необходимы на той должности, которую он будет занимать. По той работе, которая им до этого велась, мы знаем, что он человек эффективный. Работа на конечный результат - его основное качество, его особенность. Его отличает хорошее знание русского языка, на стройке это крайне важно", - сказал Володин.

Напомним, Мутко произнес речь на английском языке на заседании исполкома ФИФА, посвященном выборам страны-организатора Чемпионата мира по футболу 2018 года. Запись этой речи была выложена в интернет под названием "Виталий Мутко фром хиз харт" и набрала почти 2 млн просмотров.