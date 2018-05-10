Дональд Трамп: "Спецслужбы схватили пятерых главарей ИГ*"

Президент США Дональд Трамп вечером 10 мая написал в своем Twitter о поимке пятерых самых опасных главарей ИГ* (террористическая организация, запрещенная в России и некоторых других странах - прим. ред.).

"Пятеро самых разыскиваемых главарей ИГ* только что пойманы!" - написал американский лидер.

Однако ни имен этих боевиков, ни деталей операций, которые привели к их поимке, президент США не привел.

Ранее The New York Times сообщала со ссылкой на источники в разведке Ирака, что американские и иракские военные провели успешную операцию по захвату пяти влиятельных командиров ИГ*, включая помощника лидера группировки.