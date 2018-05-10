Аваков заявил, что поручил разработать план "деоккупации Донбасса"

К лету должен быть разработан план по так называемой "деоккупации Донбасса", такое заявление сделал глава МВД Украины Арсен Аваков, пишет "Газета.Ru".
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Аваков также отметил, что уже этим летом документ должен быть готов.
"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - сказал он.
Ранее Аваков в одном из интервью заявил, что Донбасс нужно возвращать в состав Украины поэтапно. Свой план министр назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".