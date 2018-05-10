Аваков заявил, что поручил разработать план "деоккупации Донбасса"

К лету должен быть разработан план по так называемой "деоккупации Донбасса", такое заявление сделал глава МВД Украины Арсен Аваков, пишет "Газета.Ru".

Аваков также отметил, что уже этим летом документ должен быть готов.

"Уже летом мы должны иметь этот документ на руках. Он будет включать две части: подготовительную и практическую. Основная цель плана - освобождение временно оккупированных территорий, восстановления конституционного строя Украины, защита прав и свобод наших граждан", - сказал он.

Ранее Аваков в одном из интервью заявил, что Донбасс нужно возвращать в состав Украины поэтапно. Свой план министр назвал "тактикой мелких шагов, которым аплодируют все".