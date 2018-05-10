Россиянин Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции по запросу США, написал явку с повинной российскому следствию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник.

"Сообщается, что Винник знает о преступлениях, совершенных в сфере финансовых технологий. Он заявил, что готов дать показания в России и помочь в расследовании", - заявил источник.

Ранее суд города Салоники удовлетворил запрос США на экстрадицию Винника. До этого жюри присяжных в Сан-Франциско предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств и махинациях с криптовалютой.

Винник был задержан в Греции по просьбе американских властей 25 июля.

Стоит отметить, что Генпрокуратура РФ также направила запрос на выдачу Винника. В ведомстве отметили, что на родине в отношении Винника расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.