"Красная машина" встретится с первым серьезным соперником на чемпионате мира по хоккею

Хоккейные болельщики в России с нетерпением ждут начало одного из главных матчей Чемпионата мира в Дании - через несколько часов "красная машина" встретится с одним из фаворитов турнира сборной Чехии, передает корреспондент Накануне.RU.

Матч начнется в 21.15 по московскому времени - уже известно, что в этой встрече на лед не выйдет нападающий петербургского СКА Никита Гусев. Хоккеист прилетел на турнир в Данию позже, чем все остальные хоккеисты - он восстанавливался после болезни. Сегодня штаб сборной решил его поберечь. Также из-за океана не прилетит и Евгений Малкин.

Этот матч станет четвертым для сборной России - до этого отечественные хоккеисты обыграли Австрию, Францию и Беларусь. Счет во всех встречах был разгромный - 7:0, 7:0 и 6:0.

Чешские хоккеисты за три игры успели проиграть шведам со счетом 2:3, но и выиграть у словаков и швейцарцев, обойдя соперника в каждой встрече лишь на одно очко.

Стоит отметить, что сборная России проиграла чехам совсем недавно - 22 апреля в рамках Чешского этапа Евротура "красная машина" уступила чехам со счетом 2:1.