Бывший чиновник-взяточник из Чебаркуля отделался штрафом в 1 млн рублей

В Чебаркуле осудили бывшего чиновника городской мэрии - экс-председатель комитета архитектуры и градостроительства администрации Сергей Шацкий признан виновным в получении взятки в размере 20 тыс. рублей.

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В марте 2016 года Шацкий получил взятку от заинтересованного лица за то, что проголосовал за продажу земельного участка на заседании межведомственной комиссии по выбору земельных участков и размещению объектов строительства, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, осуществлявшими оперативное сопровождение по уголовному делу.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 1 млн рублей с лишением права занимать должности на муниципальной и государственной службе сроком на 2 года", - добавили в СК.