Студент техникума в Нижегородской области подозревается в убийстве из-за игры на компьютере

Студент техникума в Нижегородской области подозревается в убийстве, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По версии следствия, 6 мая вечером в комнате общежития, расположенного на ул. Чкалова в г. Выкса 20-летний молодой человек нанес множественные ножевые ранения по телу хозяина комнаты. "От полученных телесных повреждений 23-летний потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного преступления, злоумышленник вымыл комнату и скрылся с места преступления", - говорится в сообщении.

На следующий день родственница обнаружила тело погибшего в комнате общежития с признаками насильственной смерти.

Подозреваемый задержан. При допросе причиной ссоры с погибшим он назвал конфликт по поводу очередности игры на компьютере.

Студент ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.