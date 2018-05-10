На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошел пожар

На шахте "Распадская" в Кемеровской области возник пожар, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Проводится эвакуация шахтеров.

"Пожар возник в лаве на глубине 500 метров на шахте "Распадская" в Междуреченске. Пострадавших нет. 195 горнорабочих выводят на поверхность", - отметил источник.

Работа шахты приостановлена, по предварительным данным, загорелся уголь под комбайном.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года более четырехсот горняков шахты "Распадская" в Междуреченске эвакуировали из-за пожара на поверхности.

ПАО "Распадская" входит в группу Evraz. Напомним, 9 мая 2010 года на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошла крупная авария. Погибли при взрыве 90 работников шахты. Более года там проходила поисково-спасательная операция по обнаружению тел погибших.