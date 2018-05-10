Под Киевом нацисты напали на дом "виновника" концерта в День Победы

Украинские неонацисты приехали к дому Сергея Левочкина - совладельца телеканала "Интер", показавшего накануне концерт ко Дню Победы. Они снесли ограждение и вступили в стычки с полицией. В результате пострадал один журналист, которому разбили голову.

Нацисты разрисовали стены недостроенного дома Левочкина из баллончиков с краской и расклеили свои стикеры "Интер будет наш". Сам загородный дом является недостроенным.

Напомним, ведущие концерта заявили, что нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников, а их портреты несли во время факельных шествий.

Возможно, что это стало дополнительной рекламой каналу: эфир "Интера", который в День Победы транслировал телемарафон и праздничный концерт, посмотрели более 13 млн зрителей, т.е. треть населения страны.