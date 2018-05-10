Президент РФ Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Матч прошел в рамках VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд. Спортивное состязание состоялось в ледовом дворце "Большой" в Сочи.

В своем выступлении перед участниками и гостями мероприятия, Путин поздравил спортсменов и поблагодарил их за "блестящих пример нашим будущим звёздам, молодым спортсменам". "Вы подаёте замечательный пример любителям спорта всех поколений, а сами вы – замечательные спортсмены, поскольку, несмотря на свою загруженность, занятость текущими делами, профессиональными заботами, находите время для спорта", - сказал глава государства.

Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой команды "Легенды хоккея", в составе которой он играл, над соперниками сборной Ночной хоккейной лиги со счетом 12:7, сообщают СМИ.

Напомним, в прошлый раз в день инаугурации президент участвовал в матче Ночной хоккейной лиги.