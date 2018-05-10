Сварочные роботы не обанкротили "Уралвагонзавод". ООО «ДельтаСвар» отозвало иск о банкротстве УВЗ

Как стало известно Накануне.RU, конфликт между компанией «ДельтаСвар» и УВЗ исчерпан. Судя по публикации с сайта арбитражного суда, иск компания "ДельтаСвар" отозвала.

Поданный ранее иск о признании корпорации банкротом из-за невыплаты 42,5 млн. рублей за ранее поставленное сварочное оборудование компанией отозван. Источник в корпорации сообщил, что УВЗ предприняло необходимые действия, чтобы предприятие спокойно продолжило работу.

В настоящее время все 97 сварочных аппаратов «ДельтаСвар» работают в цехе производства подвижного состава "Уралвагонзавода". Приобретены они были в конце прошлого года в срочном порядке и оперативно сконструированы в цехе.

По планам предприятия, их использование позволит значительно улучшить качество уральских вагонов. Всего в 2018 году УВЗ намерено, как известно, выпустить более 17 тысяч вагонов различного назначения. Это на две тысячи больше, чем годом ранее. По словам генерального директора Александра Потапова в интервью «Коммерсанту», к 2030 году продукция уральских машиностроителей будет составлять до 50 процентов рынка подвижного состава России.