Сварочные роботы не обанкротили "Уралвагонзавод". ООО «ДельтаСвар» отозвало иск о банкротстве УВЗ

в этот день
10.05.18
19:45
В Екб.21:45
В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
На Ямале обнаружен посёлок-призрак
Главное
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?

Тема дня
Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  комментариев: 2
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 225

Сварочные роботы не обанкротили "Уралвагонзавод". ООО «ДельтаСвар» отозвало иск о банкротстве УВЗ
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Рукопожатие, договор, деловое общение, бизнес (2016) | Фото: usiter.com

Как стало известно Накануне.RU, конфликт между компанией «ДельтаСвар» и УВЗ исчерпан. Судя по публикации с сайта арбитражного суда, иск компания "ДельтаСвар" отозвала.

Поданный ранее иск о признании корпорации банкротом из-за невыплаты 42,5 млн. рублей за ранее поставленное сварочное оборудование компанией отозван. Источник в корпорации сообщил, что УВЗ предприняло необходимые действия, чтобы предприятие спокойно продолжило работу.

В настоящее время все 97 сварочных аппаратов «ДельтаСвар» работают в цехе производства подвижного состава "Уралвагонзавода". Приобретены они были в конце прошлого года в срочном порядке и оперативно сконструированы в цехе.

По планам предприятия, их использование позволит значительно улучшить качество уральских вагонов. Всего в 2018 году УВЗ намерено, как известно, выпустить более 17 тысяч вагонов различного назначения. Это на две тысячи больше, чем годом ранее. По словам генерального директора Александра Потапова в интервью «Коммерсанту», к 2030 году продукция уральских машиностроителей будет составлять до 50 процентов рынка подвижного состава России.

Другие новости по темам: уралвагонзавод, иск о банкротстве, ДельтаСвар
10.05.2018 18:09 Мск | Нижний Тагил | информационная служба Накануне.RU
20:09 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Сварочные роботы не обанкротили "Уралвагонзавод". ООО «ДельтаСвар» отозвало иск о банкротстве УВЗ
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+