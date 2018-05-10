У экс-гендиректора "Гоголь-центра" Малобродского, находящегося в СИЗО, диагностировали инфаркт миокарда

У экс-гендиректора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, обвиняемого по делу о хищении бюджетных средств, диагностировали инфаркт миокарда. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил его лечащий врач Ярослав Ашихмин.

"В Басманном суде у Алексея Малобродского инфаркт миокарда. Нестабильная стенокардия, осложнившаяся сердечной недостаточностью… Прямая угроза жизни", - говорится в сообщении.

Он также описал его симптомы - одышка в покое и ангинозная боль. "Еще в пятницу смотрел его, было резко лучше от нитроглицерина и бетаблокера. Состояние было тяжелым", - сообщил Ашихмин.

Также врач написал, что Малобродский дал полное согласие на разглашение медицинской тайны, поскольку это "вопрос жизни и смерти". Ашихмин также попросил помощи в вопросе обеспечения возможности госпитализации пациента из СИЗО.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следствие повторно попросило суд перевести под домашний арест экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского. Ранее следствие уже просило смягчить ему меру пресечения, однако Басманный суд Москвы оставил в силе арест Малобродского.

О задержании бывшего генерального продюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродского стало известно 20 июня прошлого года.

Ранее экс-бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева дала показания против Кирилла Серебренникова. По ее словам, именно Серебренников и Малобродский якобы разработали план хищения 68 млн рублей и заставляли Масляеву фальсифицировать бухгалтерскую отчетность.