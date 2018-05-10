ФАНО утвердило список кандидатур на должности руководителей 27 научных организаций

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) России утвердило кандидатуры на должности руководителей 27 научных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Соответствующее распоряжение подписано главой ФАНО Михаилом Котюковым.

Согласно документу, коллективам научных организаций предстоит выбрать новых руководителей "в установленном уставом научных организаций порядке".

В частности утверждены кандидатуры на выборы в Институт космических исследований Российской академии наук (РАН), Институт проблем механики им. Ишлинского РАН, Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, ряд научных центров Сибирского, Дальневосточного и Уральского отделений РАН и других организаций.