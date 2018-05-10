Руководство тюменского ТРЦ "Колумб" устранило нарушения требований пожарной безопасности

Тюменский ТРЦ "Колумб" устранил все нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе внеплановой проверки в апреле текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Отмечается, что руководство торгового центра выполнила эти условия под угрозой приостановления деятельности. Так, 10 мая Центральный районный суд Тюмени прекратил производство по иску о запрете деятельности ТРЦ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на момент проверки в неисправном состоянии в ТРЦ "Колумб" находились система автоматического пожаротушения, система автоматической противодымной защиты и система автоматической пожарной сигнализации. "Звуковые сигналы системы оповещения не обеспечивали необходимый уровень звука. Включение системы оповещения предусмотрено только в ручном режиме. Запуск системы дымоудаления предусмотрен также только в ручном режиме с диспетчерского поста. У управляющей организации не было акты проверки работоспособности систем противопожарной защиты", - говорится в сообщении. Были выявлены и другие нарушения.

По результатам проверки прокуратура в отношении управляющей организации – ООО Агентство "Коммерческая недвижимость" возбудила административное дело о "нарушении требований пожарной безопасности". Управляющая организация в апреле была оштрафована на 175 тыс. рублей.

"8 мая прокуратура совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы №13 ГУ МЧС России по Тюменской области выехала в ТРЦ "Колумб" для проверки реального устранения нарушений. Была проверена работоспособность систем пожаротушения, оповещения, автоматической пожарной сигнализации, автоматической противодымной защиты объекта. Все системы были исправны, устранены и остальные нарушения", - отметили в ведомстве.

Таким образом, производство по делу прекращено.

Напомним, массовые проверки начались после пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека.