Телеведущая Екатерина Андреева вновь будет вести выпуски новостей на Первом канале

Телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев вновь будут вести выпуски новостной программы "Время" на Первом канале. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов.

Выпуски новостной программы "Время" на Первом канале вновь будут вести Екатерина Андреева и Виталий Елисеев. Об этом сообщил глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, передает ТАСС.

"Возвращается прежняя пара ведущих (Андреева и Елисеев). Восьмого мая я попрощался с телезрителями и сказал им "спасибо". У всего есть свои сроки, и это (быть ведущим) никогда не было моей целью", - сказал Клейменов.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале стало известно, что телеведущая Екатерина Андреева на время покинет эфир программы "Время" на европейской "орбите". Шеф новостей канала Кирилл Клейменов, который курировал запуск новой технологии подачи новостной информации, тогда временно заменил телеведущую.