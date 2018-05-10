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политика  |  комментариев: 2
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
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Новости
10.05.2018 16:36 Мск (18:36 Екб)
общество | Центральный ФО
Телеведущая Екатерина Андреева вновь будет вести выпуски новостей на Первом канале
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Екатерина Андреева (2017) | Фото:instagram.com/ekaterinaandreeva_official

Телеведущие Екатерина Андреева и Виталий Елисеев вновь будут вести выпуски новостной программы "Время" на Первом канале. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов.

Выпуски новостной программы "Время" на Первом канале вновь будут вести Екатерина Андреева и Виталий Елисеев. Об этом сообщил глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов, передает ТАСС.

"Возвращается прежняя пара ведущих (Андреева и Елисеев). Восьмого мая я попрощался с телезрителями и сказал им "спасибо". У всего есть свои сроки, и это (быть ведущим) никогда не было моей целью", - сказал Клейменов.

Как сообщало Накануне.RU, в феврале стало известно, что телеведущая Екатерина Андреева на время покинет эфир программы "Время" на европейской "орбите". Шеф новостей канала Кирилл Клейменов, который курировал запуск новой технологии подачи новостной информации, тогда временно заменил телеведущую.

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10.05.2018 16:36 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
18:36 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 20.02.2018 08:54 Мск
"Первый канал": Андреева не уходит из программы "Время"

Ранее 20.09.2017 09:34 Мск
Первый канал объяснил исчезновение Познера из эфира








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Телеведущая Екатерина Андреева вновь будет вести выпуски новостей на Первом канале
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