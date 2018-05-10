В Перми ушло в суд дело маньяка, который покорял жертв песнями Наташи Королевой

Ушло в суд дело уроженца Бурятии, который перед надругательством пел пермячкам песни Наташи Королевой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

29-летнему уроженцу и жителю жителю Бурятии Александру Т. вменяют убийство пермяка, тело которого нашли 15 октября 2017 г. в квартире в Ленинском районе Перми. Кроме того, следователи полагают, что на совести преступника – два разбойных нападения и грабеж.

Задержали его в Улан-Удэ 24 ноября. Отметим, по некоторым данным, преступник знакомился со своими жертвами в барах или клубах. Чтобы произвести впечатление, пел песни Наташи Королевой. Приезжая на квартиру спутниц, он якобы душил их до бессознательного состояния, а потом грабил.