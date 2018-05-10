Свердловские власти дополнительно выделят 1 млрд на строительство Конгресс-центра

Сегодня на заседании совета Законодательного собрания Свердловской области был рассмотрен вопрос выделения средств на строительство Конгресс-центра в Екатеринбурге, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЗакСО.

"Вы знаете, Свердловской области оказана большая честь и возложена большая ответственность – нам доверена заявка на проведение ЭКСПО-2025. Частью выставочной инфраструктуры является МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" в Екатеринбурге", - пояснила спикер парламента Людмила Бабушкина.

По её словам, губернатор Евгений Куйвашев предлагает выделить дополнительное финансирование на строительство конгресс-центра. Депутаты поддерживают его в этом вопросе.

Совет Законодательного собрания единогласно поддержал предложение Людмилы Бабушкиной, вопрос будет рассмотрен региональным парламентом, это предусматривает изменения в закон о бюджете-2018.

Напомним, МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО" введен в эксплуатацию в июле 2011 года для проведения уральской международной промышленной выставки "Иннопром". Объявленная сметная стоимость составила около 4 млрд руб. Уже тогда планировалось построить три павильона по 10 тыс. кв.м, один на 20 тыс. и входную группу с конгресс-холлом. Тяжелая гидрологическая обстановка (строительство велось фактически в болоте) вызвала почти двукратное удорожание проекта даже несмотря сокращение площадей с 90 до 50 тыс, при том что было принято решение отказаться от строительства входной группы и конгресс-холла.