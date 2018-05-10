Задержан скупавший доли в российских банках предприниматель из Казахстана

В Москве задержан находившийся в международном розыске казахстанский банкир. Как передаёт Infox, Жомарта Ертаева разыскивали за мошенничества на родине. В РФ же предприимчивый казахстанец стал владельцем 5% "Тройка Д Банка" и председателем его совета директоров. Позже "Тройка" объявила о покупке московского "Алма Банка", под брендом которого планировалось дальнейшее развитие. Вместе с Ертаевым задержан бывший исполнительный директор "Тройка-Д-Банка" Андрей Третьяков.