"Устав запрещает любые знамена": координатор "Бессмертного полка" – о запрете в Перми Знамени Победы

Координатор "Бессмертного полка" в Перми Анна Отмахова в разговоре с Накануне.RU прокомментировала информацию о запрете в День Победы нести Знамя Победы вместе с фотографиями солдат Великой Отечественной войны.

"Читайте устав "полка". Запрещены любые знамена. Они закрывают главный символ шествия – лица фронтовиков. Стандартный портрет – А3, то есть 30 на 40 см. Минимальный флаг – 1 на 1,5 м, люди им машут. То есть 20-40 портретов закрываются. Неоднократно к нам обращались те, кто шел сзади, им это неприятно, они не для того выходят, чтобы их не видели ветераны, сидящие на площади. Наша цель – поток лиц и чтобы те ветераны, которые сидят на площади, могли увидеть своих однополчан", - рассказала Накануне.RU Отмахова.

Напомним, о запрете пронести в шествии Знамя Победы заявил глава краевого отделения "Сути времени" Павел Гурьянов. По его словам, тех, кто пытался пронести его перед началом движения колонны, не пускали. Тех же, кто доставал стяг позже, уводили полицейские. Общественник отметил, что решение о запрете приняла администрация города. В пресс-службе мэрии Накануне.RU не стали комментировать ситуацию, уточнив, что лишь сопровождают акцию. Отметим, в соседнем Екатеринбурге во время шествия Бессмертного полка его участники пронесли копию Знамени Победы.