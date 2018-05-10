В Киеве завершено расследование убийства экс-депутата Госдумы Вороненкова

В Киеве завершено расследование убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23 марта 2017 года, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы Украины.

"Управлением по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры города Киева завершено досудебное расследование по резонансному убийстве бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, которое произошло 23.03.2017 в Киеве", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт вскоре будет направлен в суд. В указанном уголовном производстве подозреваются организатор и пять соучастников преступления. Двое исполнителей в настоящее время находятся под стражей.

Остальные находятся в розыске, их дела выделены в отдельное производство.

Как сообщало Накануне.RU, Следственный комитет России ранее завершил расследование дела экс-депутата. В материалах дела насчитывается более 50 томов.

Напомним, беглый российский политик был убит в Киеве 23 марта 2017 года. В РФ против него расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и организации фальсификации сведений Единого государственного реестра юридических лиц (ст. 170.1 УК РФ). Работа по делу продолжилась, так как родственники Вороненкова не стали настаивать на прекращении расследования в связи с его смертью.