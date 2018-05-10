На праймериз "Единой России" в гордуму Тюмени зарегистрировано 100 человек

Заявки на участие в предварительном голосовании "Единой России" на выборах в Тюменскую городскую думу подали 100 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

По словам секретаря тюменского регионального отделения "ЕР" Андрея Артюхова, среди заявившихся представители разных профессий, активисты общественных организаций, действующие депутаты. Более 35% желающих принять участие в праймериз - молодежь.

Через несколько дней, 16 мая, стартуют первые дебаты. Дискуссии пройдут по двум темам: развитие человеческого потенциала и основные точки роста Тюмени.

Зарегистрированные участники предварительного голосования выступят по одной из предложенных тем и ответят на вопросы. Каждый из кандидатов должен принять участие не менее, чем в двух дебатах. Помимо этого они проведут встречи с жителями в избирательных округах.