В Кремле не получали данных о "допросе" Вексельберга в США

В Кремле ничего не знают о якобы допросе российского бизнесмена Виктора Вексельберга на предмет возможных выплат со стороны одной из его компаний адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну после выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщал, что Вексельберга якобы допрашивали сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера. CNN заявляет, что располагает платежными документами, подтверждающими версию о получении средств Коэном от компании Вексельберга, но не может подтвердить подлинность самих платежных документов, передает РИА Новости.

5 мая сообщалось, что Вексельберга пытались допросить в США весной этого года. По данным New York Times, команду спецпрокурора мог заинтересовать факт присутствия Вексельберга на инаугурации Трампа или на организованном телеканалом RT ужине в России в 2015 году, где в качестве гостей присутствовали президент РФ Владимир Путин и будущий помощник Трампа Майкл Флинн.

В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда спецпрокурора остановила одного богатого россиянина, когда его частный самолет приземлился в одном из аэропортов Нью-Йорка, и обыскала его электронные устройства. Второй российский бизнесмен был остановлен в ходе своей недавней поездки в США. Команда Мюллера направляла также запрос о беседе третьему бизнесмену из РФ, который не был в США в последнее время. Источники тогда не назвали имена бизнесменов.