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от издателя  |  комментариев: 13


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культура ;
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Новости
10.05.2018 15:47 Мск (17:47 Екб)
политика | В России
В Кремле не получали данных о "допросе" Вексельберга в США
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Уральский турбинный завод, УТЗ, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: Накануне.RU

В Кремле ничего не знают о якобы допросе российского бизнесмена Виктора Вексельберга на предмет возможных выплат со стороны одной из его компаний адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну после выборов в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник сообщал, что Вексельберга якобы допрашивали сотрудники спецпрокурора США Роберта Мюллера. CNN заявляет, что располагает платежными документами, подтверждающими версию о получении средств Коэном от компании Вексельберга, но не может подтвердить подлинность самих платежных документов, передает РИА Новости.

5 мая сообщалось, что Вексельберга пытались допросить в США весной этого года. По данным New York Times, команду спецпрокурора мог заинтересовать факт присутствия Вексельберга на инаугурации Трампа или на организованном телеканалом RT ужине в России в 2015 году, где в качестве гостей присутствовали президент РФ Владимир Путин и будущий помощник Трампа Майкл Флинн.

В начале апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что команда спецпрокурора остановила одного богатого россиянина, когда его частный самолет приземлился в одном из аэропортов Нью-Йорка, и обыскала его электронные устройства. Второй российский бизнесмен был остановлен в ходе своей недавней поездки в США. Команда Мюллера направляла также запрос о беседе третьему бизнесмену из РФ, который не был в США в последнее время. Источники тогда не назвали имена бизнесменов.

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10.05.2018 15:47 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:47 Екб


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В Кремле не получали данных о "допросе" Вексельберга в США
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