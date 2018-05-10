В Германии прошла встреча Порошенко, Меркель и Макрона

В немецком Аахене прошла встреча украинского президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. Стороны обсуждали синхронизацию санкций против России, ситуацию в Донбассе и опасность "Северного потока-2" для Украины, сообщает пресс-служба Порошенко в Facebook.

Порошенко убеждал в том, что газотранспортная система Украины крайне важна для Европы, чтобы "сдерживать" Россию. Также он с удовлетворением отметил, что санкции против России будут продлены, что важно уже для Украины. В целом его выступление было типичным антироссийским пассажем.

При этом олигарх анонсировал встречу в "нормандском формате", т.е. с участием президента России Владимира Путина. Когда она состоится, станет ясно только после 18 и 23 мая, когда с Путиным встречаются Меркель и Макрон.