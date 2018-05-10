Австралия потратит на антироссийское обвинение 50 млн долларов

Правительство Австралии окажет финансовую поддержку расследованию по делу об уничтожении над Донбассом борта MH 17. На эти цели Канберра выделит 50,3 млн долларов.

Данная сумма будет израсходована в течение четырёх лет, она пойдет на финансирование нидерландских обвинителей и участие в процессе, сообщает Infox.

При этом ведущееся в Нидерландах расследование считает, что "Боинг" был сбит российским ЗРК "Бук". По версии российской стороны, лайнер был уничтожен Вооружёнными силами Украины. Причём речь может идти об атаке ПВО или истребителя.