Пермяка зарезали около продуктового магазина

В Перми посреди улицы убили человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

9 мая у продуктового магазина в Индустриальном районе Перми в ходе ссоры 49-летний земляк несколько раз ударил ножом 32-летнего земляка. Жертва умерла на месте.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте пермяка.