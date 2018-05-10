В Госдуме отказались переименовать город Тутаев в Романов-Борисоглебск

Сегодня депутаты Государственной думы РФ проголосовали против принятия закона "О переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск". Об этом Накануне.RU сообщили в общественном движении "За Тутаев".

"Принятие рассматриваемого законопроекта во втором чтении, с учетом результатов дополнительного выявления мнения населения о переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск от 10 сентября 2017 года, по мнению Комитета, представляется нецелесообразным", - заявил сегодня в Думе докладчик по вопросу Николай Харитонов.

В итоге 354 депутата (из 394) проголосовали за отклонение законопроекта о переименовании.

Напомним, 10 сентября прошлого года в городе Тутаев Ярославской области состоялся опрос о возвращении ему исторического названия Романов-Борисоглебск. Большинство жителей выступили против переименования.

Тутаев был образован в 1822 году указом Александра I об объединении городов Романов и Борисоглебск. В 1918 году Романов-Борисоглебск был переименован в Тутаев в память о геройски погибшем при исполнении служебного долга во время белогвардейского мятежа красноармейце Илье Тутаеве.