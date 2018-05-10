На Среднем Урале для мигрантов во время ЧМ-2018 изменят правила регистрации

В период с 25 мая по 25 июля 2018 года управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Свердловской области изменит схему постановки на учёт по местам жительства и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

"Предоставление государственных услуг по указанным направлениям деятельности будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области. Постановка на региональный и миграционный учет будет производиться в день обращения при предоставлении гражданами заявления и всех необходимых документов", - отметили в пресс-службе свердловского ГУ МВД.

Сообщается также, что на период проведения ЧМ-2018 по футболу предоставление двух указанных госуслуг в филиалах МФЦ и в почтовых отделениях связи будет приостановлено.