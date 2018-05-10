В Ингушетии разыскивают двух подростков, пропавших без вести более суток назад

В Ингушетии ищут двух подростков, которые более суток назад пропали без вести, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД по Республике.

Вчера днем в Дежурную часть МО МВД России "Сунженский" с заявлением обратилась 18-летняя жительница с.п. Яндаре Сунженского района.

"Девушка сообщила о том, что накануне утром два ее несовершеннолетних брата, проживающие в г. Сунжа с 40-летним родственником, являющимся их опекуном, ушли из дома и в настоящее время их место нахождения не известно. Ранее подростки уходили из дома", - говорится в сообщении.

Речь идет о 15-летнем и 13-летнем подростках, их приметы размещены на сайте ведомства.