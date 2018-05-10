Медведев: Деньги для реализации "майского указа" президента должны быть найдены

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное реализации нового "майского указа" президента Владимира Путина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства, глава нового кабмина напомнил о необходимости найти деньги на новый указ и расходовать их с максимальной эффективностью.

Обращаясь к участникам совещания, премьер подчеркнул, что задачи кабмина будут "беспрецедентными". "Задачи, которые предстоит решать правительству, беспрецедентны и по сложности, и по масштабу и требуют от всех нас таких же серьезных усилий, продуманных, аккуратных и взвешенных решений, потребуют они и большой законотворческой работы", - заявил Медведев.

Он напомнил, что майский указ определяет основные цели развития страны и задачи работы правительства на перспективу. Премьер добавил, что речь идет "о ключевых для развития нашей страны направлениях", среди них - стабильное развитие экономики с низкой инфляцией и умеренным уровнем безработицы, с дальнейшим ростом доли несырьевого сектора, с внедрением максимального количества инноваций. "Главное, что вытекает из указа, это дальнейшее повышение уровня жизни граждан России, рост продолжительности жизни, в том числе, жизни активной, а значит, это хорошая медицина, комфортная среда, хорошая экология и стабильные доходы", - указал премьер-министр.

При этом Медведев подчеркнул, что неясным остается, какова будет международная ситуация, "с какими новыми вызовами и ограничениями мы, вполне вероятно, столкнемся, но эти риски в любом случае мы должны учитывать".

Медведев пояснил, что предыдущему составу правительства удалось преодолеть последствия кризиса, однако теперь перед страной появились новые цели. В их числе озвученная президентом задача по вхождению в число пяти крупнейших экономик мира. "Стало быть, необходимо решительное продвижение вперед, более активный поиск новых возможностей, новых точек роста и новых партнеров. Времени немного, сроки достаточно жесткие", - охарактеризовал будущую работу министров Медведев. Премьер напомнил, что согласно указу президента правительство должно утвердить основные цели развития до 1 октября 2018 года, однако это - "максимальный срок". "Работать нужно начинать прямо сейчас, и целый ряд документов может появиться раньше", - подчеркнул он.

Как указал Медведев, в первую очередь деньги будут выделяться на приоритетные задачи. "Для реализации указа деньги, естественно, должны быть найдены. Мы будем расходовать их на наиболее значимые программы с максимальным результатом, и, конечно, Министерство финансов будет, как и раньше, внимательно следить за эффективностью расходов", - сказал он.

Новый "майский указ" президента был подписан 7 мая. В нем перечислены основные цели и приоритеты развития России до 2024 года. В документе обозначены 12 приоритетных проектов, разработать которые правительство должно до 1 октября. В их число вошли демография, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопасные и качественные дороги, производительность труда, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство, а также несырьевой экспорт.

Как сообщалось, Медведев и коммунисты разошлись в оценке затрат на новый майский указ. На встрече с фракцией КПРФ в Госдуме Медведев рассказал коммунистам, что на реализацию указа президента понадобится 8 трлн рублей, но лидер КПРФ Геннадий Зюганов его поправил и сказал, что понадобится 10 трлн рублей.