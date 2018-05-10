На пермском заводе "Ремпутьмаш" погиб рабочий

Токарь погиб утром 10 мая. Деталь, которую он обрабатывал на станке, вылетела и сильно ударила пермяка.

Трагедия на заводе "Ремпутьмаш" – погиб 66-летний рабочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пермского краевого управления СКР.

10.05.2018 15:21 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин

17:21 Екб