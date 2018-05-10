Жириновский пообещал помочь DJ Smash разобраться с пермским обидчиком

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал помочь музыканту Андрею Ширману, работающему под творческим псевдонимом DJ Smash, разобраться с избившими его пермяками. DJ Smash сам обратился за помощью к депутату Госдумы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Жириновского.

"Постараемся ему помочь в его сложной ситуации. В феврале он был сильно избит в Перми, но пока что обидчики, пользуясь своим статусом, ловко избегают наказания", - заявил по этому поводу Жириновский.

Ширман в феврале 2018 г. пострадал в ночном клубе Перми. Драка началась из-за отказа фотографироваться. Артист попал в больницу с переломом челюсти.

Сам DJ Smash обвиняет во всем бывшего депутата областного заксобрания Пермского края Александра Телепнева. Следствие возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ "нападение группы лиц из хулиганских побуждений". Ширман опасается, что правосудие не будет справедливым, так как избивший его мужчина способен оказать давление на исход дела.