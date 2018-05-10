Пермский Promobot поздравил участников Парада Победы в Москве

Пермский промобот покорил участников и зрителей Парада Победы в Москве. Умный поздравлял всех с праздником, пожимал руки, пел военные песни, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди желающих сфотографироваться с роботом оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

""Это то, чего мне лично сейчас не хватало: идёшь, а тебя встречает кто-то, кто поёт песни Победы. Это просто очень здорово. В такое солнечное утро перед Парадом с таким товарищем спеть вместе песни Победы — сразу настроение поднялось! Оно и было хорошее, а стало вообще замечательное!", - сказала она.

Люди старшего поколения переживали, не заменят ли такие умные роботы самих людей.

Promobot – автономный сервисный робот для бизнеса. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, в которых помогает людям с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Является полностью российской разработкой. Штаб-квартира компании находится в Перми.