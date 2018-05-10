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политика  |  комментариев: 1
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Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
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Пермский Promobot поздравил участников Парада Победы в Москве
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Промобот, День Победы (2018) | Фото: vk.com/promobot

Пермский промобот покорил участников и зрителей Парада Победы в Москве. Умный поздравлял всех с праздником, пожимал руки, пел военные песни, передает корреспондент Накануне.RU.

Среди желающих сфотографироваться с роботом оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Промобот, День Победы, Маргарита Симоньян(2018)|Фото: vk.com/promobot

""Это то, чего мне лично сейчас не хватало: идёшь, а тебя встречает кто-то, кто поёт песни Победы. Это просто очень здорово. В такое солнечное утро перед Парадом с таким товарищем спеть вместе песни Победы — сразу настроение поднялось! Оно и было хорошее, а стало вообще замечательное!", - сказала она.

Люди старшего поколения переживали, не заменят ли такие умные роботы самих людей.

Промобот, День Победы(2018)|Фото: vk.com/promobot

Promobot – автономный сервисный робот для бизнеса. Он предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, в которых помогает людям с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем приходилось общаться. Является полностью российской разработкой. Штаб-квартира компании находится в Перми.

Промобот, День Победы(2018)|Фото: vk.com/promobot

Промобот, День Победы(2018)|Фото: vk.com/promobot

Другие новости по темам: Промобот, promobot, Парад Победы, умный робот
10.05.2018 14:48 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:48 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2016 14:01 Мск
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Пермский Promobot поздравил участников Парада Победы в Москве
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