На Урале появится собственный Аватар? Экологи предложили создать в Оленьих ручьях "Долину щелпов"

в этот день
10.05.18
16:18
В Екб.18:18
В Госдуму внесен законопроект против "политических педофилов"
Откуда личные данные? "ЕР" атакует звонками с приглашением на праймериз
На Ямале обнаружен посёлок-призрак
Главное
Израиль 9 мая бомбит Сирию. Детский мат Кремлю?

Тема дня
Известие о пятом сроке Путина: лучше рано, чем поздно? В случае, если инициатива Чечни будет поддержана, к 2024 г. 72-летний Путин получит возможность избраться на пятый президентский срок, суммарно сможет находиться у власти (с учетом работы премьером) 30 лет, а каждый его преемник – 18 лет подряд.
10.05.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Почему брежневский "застой" сегодня кажется мечтой? 7 мая после инаугурации Владимир Путин официально войдет в права президента Российской Федерации, и фактически побьет рекорд Леонида Брежнева по пребыванию у власти. Генеральным секретарем "дорогой Леонид Ильич" был 16 лет, к этому сроку обычно прибавляют еще два года в должности первого секретаря. Владимир Путин стал премьер-министром в октябре 1999 года.
07.05.2018
от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
10.05.2018
культура ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В Сирии разбился российский "Аллигатор"
Умер руководитель группы "Машина времени" Владимир Сапунов
Россия стала досматривать суда, направляющиеся на Украину
Мордашов, занимающий вторую строчку списка российских олигархов, попросил помощи у государства
В Совете Федерации считают верным решением запрет на въезд в Россию польскому "журналисту" Мацейчуку
"Позорище безграмотное". В Кургане власти допустили размещение баннеров с ошибками к Дню Победы
Медведев выдвинул кандидатов в новое правительство
В Кургане кран упал на железнодорожные пути
Голосование
Как Вы оцениваете назначение Медведева премьер-министром на новый срок?

Положительно

Нейтрально

Отрицательно


Результаты 202

На Урале появится собственный Аватар? Экологи предложили создать в Оленьих ручьях "Долину щелпов"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Долина щелпов, Оленьи ручьи, щелп (2018) | Фото: planeta.ru

На Урале может появиться собственный Аватар – Щелп - символ ответственного отношения к природе. Экологи предложили создать в природном парке "Оленьи ручьи" "Долину щелпов" – аналог Лох-Несского тематического парка в Шотландии. С помощью нового уральского бренда авторы проекта, размещенного на краудфандинговой платформе Planeta.ru, стремятся воспитать поколение людей, неравнодушных к сохранению живой природы, передает корреспондент Накануне.RU.

Щелпы – это загадочные обитатели пещер и карстовых лабиринтов долины уральской реки Серги, о существовании которых "старожилы этих мест знали давно, однако не придавали этому значения", говорится в описании проекта. Факт присутствия в "Оленьих ручьях" щелпов студенты-биологи Уральского госуниверситета засвидетельствовали в своих публикациях в 1960-70 гг.

"Нынешние посетители парка этот факт подтверждают. Иногда им удается даже запечатлеть на фотоаппараты некие энергетические сгустки в воздухе. Порой вблизи больших провалов и пещер туристы слышат странный металлический свист. Его не могут издавать камни или деревья. Выходит, опять щелпы? Своей материализацией щелп обязан тем, кто не просто создавал его образ, но и хотел, чтобы с его помощью все мы, наконец, научились слышать свою планету и природу, с которой связаны самыми кровными узами", - рассказали авторы проекта.

Долина щелпов, Оленьи ручьи, щелп(2018)|Фото: долина-щелпов.рф

"Долину щелпов" планируют создать в природном парке "Оленьи ручьи", расположенном в поселке Бажуково Нижнесергинского района. Реализация проекта вернет интерес к уникальным ландшафтам Нижнесергинской долины и позволит создать уральский аналог Лох-Несского тематического парка, который существует в Шотландии, отмечают экологи.

"Впрочем, если пересчитать количество природных памятников долины, добавить к ним нашу проектную идею – воспитания Homo novellus ekologikus ("Человека нового экологического"), то уральский бренд может уйти в далекий отрыв от европейского", - рассказала Накануне.RU инициатор проекта, член Союза журналистов России, Елена Гончарова.

Научить бережному отношению к природе поможет "игрушка со смыслом". На запуск серийного производства плюшевых щелпов экологам необходимо 550 тыс. руб.

Долина щелпов, Оленьи ручьи, щелп(2018)|Фото: planeta.ru

В перспективе авторы проекта планируют издать книгу об истории появления экологического героя, разработать туристические маршруты и карту "Долины щелпов", создать тематическую сувенирную лавку, а затем – туристско-информационный центр "Долина щелпов", и вывести проект на международный уровень.

Экологи просят всех неравнодушных к живой природе поддержать создание "Долины щелпов". В качестве вознаграждения авторы проекта предлагают благодарственные письма, постеры художника Юрия Филоненко, иллюстрированные альбомы о флоре и фауне долины реки Серги и, конечно же, плюшевых щелпов.

Начало реализации проекта уже положено. Презентация "Долины щелпов" состоялась в центре развития туризма Свердловской области. Участники обсуждения оценили возможность сочетать в одном маршруте экологический, познавательный, рекреационный, активный и сувенирный шопинг-туризм.

"Весной этого года получено разрешение от администрации Нижнесергинского поселения поставить в начале туристической тропы небольшой блокпост Туристско-информационного центра и сувенирный киоск", - добавила Елена Гончарова.

Долина щелпов, Оленьи ручьи(2018)|Фото: долина-щелпов.рф

"Чем не продолжение культового фильма "Аватар", только у нас на Земле?" – заметили авторы проекта.

Отметим, что в 2010 г. книга Елены Гончаровой "В долине щелпов" стала лауреатом национальной туристской премии имени Сенкевича, а не так давно авторы проекта "Долина щелпов" стали финалистами конкурса "Туристический сувенир" – Большой Урал".

Долина щелпов, Оленьи ручьи, щелп(2018)|Фото: planeta.ru

"Маленький щелпик на вашей сумке или рюкзаке будет означать, что вы участник движения сбережения природы и планеты Земля для себя и будущих поколений".

Другие новости по темам: долина щелпов, оленьи ручьи, экология, проект, природа, природный парк
10.05.2018 14:52 Мск | Анна Смирнова
16:52 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

На Урале появится собственный Аватар? Экологи предложили создать в Оленьих ручьях "Долину щелпов"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+