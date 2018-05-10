На Урале появится собственный Аватар? Экологи предложили создать в Оленьих ручьях "Долину щелпов"

На Урале может появиться собственный Аватар – Щелп - символ ответственного отношения к природе. Экологи предложили создать в природном парке "Оленьи ручьи" "Долину щелпов" – аналог Лох-Несского тематического парка в Шотландии. С помощью нового уральского бренда авторы проекта, размещенного на краудфандинговой платформе Planeta.ru, стремятся воспитать поколение людей, неравнодушных к сохранению живой природы, передает корреспондент Накануне.RU.

Щелпы – это загадочные обитатели пещер и карстовых лабиринтов долины уральской реки Серги, о существовании которых "старожилы этих мест знали давно, однако не придавали этому значения", говорится в описании проекта. Факт присутствия в "Оленьих ручьях" щелпов студенты-биологи Уральского госуниверситета засвидетельствовали в своих публикациях в 1960-70 гг.

"Нынешние посетители парка этот факт подтверждают. Иногда им удается даже запечатлеть на фотоаппараты некие энергетические сгустки в воздухе. Порой вблизи больших провалов и пещер туристы слышат странный металлический свист. Его не могут издавать камни или деревья. Выходит, опять щелпы? Своей материализацией щелп обязан тем, кто не просто создавал его образ, но и хотел, чтобы с его помощью все мы, наконец, научились слышать свою планету и природу, с которой связаны самыми кровными узами", - рассказали авторы проекта.

"Долину щелпов" планируют создать в природном парке "Оленьи ручьи", расположенном в поселке Бажуково Нижнесергинского района. Реализация проекта вернет интерес к уникальным ландшафтам Нижнесергинской долины и позволит создать уральский аналог Лох-Несского тематического парка, который существует в Шотландии, отмечают экологи.

"Впрочем, если пересчитать количество природных памятников долины, добавить к ним нашу проектную идею – воспитания Homo novellus ekologikus ("Человека нового экологического"), то уральский бренд может уйти в далекий отрыв от европейского", - рассказала Накануне.RU инициатор проекта, член Союза журналистов России, Елена Гончарова.

Научить бережному отношению к природе поможет "игрушка со смыслом". На запуск серийного производства плюшевых щелпов экологам необходимо 550 тыс. руб.

В перспективе авторы проекта планируют издать книгу об истории появления экологического героя, разработать туристические маршруты и карту "Долины щелпов", создать тематическую сувенирную лавку, а затем – туристско-информационный центр "Долина щелпов", и вывести проект на международный уровень.

Экологи просят всех неравнодушных к живой природе поддержать создание "Долины щелпов". В качестве вознаграждения авторы проекта предлагают благодарственные письма, постеры художника Юрия Филоненко, иллюстрированные альбомы о флоре и фауне долины реки Серги и, конечно же, плюшевых щелпов.

Начало реализации проекта уже положено. Презентация "Долины щелпов" состоялась в центре развития туризма Свердловской области. Участники обсуждения оценили возможность сочетать в одном маршруте экологический, познавательный, рекреационный, активный и сувенирный шопинг-туризм.

"Весной этого года получено разрешение от администрации Нижнесергинского поселения поставить в начале туристической тропы небольшой блокпост Туристско-информационного центра и сувенирный киоск", - добавила Елена Гончарова.

"Чем не продолжение культового фильма "Аватар", только у нас на Земле?" – заметили авторы проекта.

Отметим, что в 2010 г. книга Елены Гончаровой "В долине щелпов" стала лауреатом национальной туристской премии имени Сенкевича, а не так давно авторы проекта "Долина щелпов" стали финалистами конкурса "Туристический сувенир" – Большой Урал".

"Маленький щелпик на вашей сумке или рюкзаке будет означать, что вы участник движения сбережения природы и планеты Земля для себя и будущих поколений".