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от издателя  |  комментариев: 13


"Собибор" – потеря главного смысла? Картина делает акцент именно на страданиях еврейского народа под гнетом нацистской карательной машины. Здесь режиссеру хорошо удалось показать мерзкое лицо зла, но ведь сам сюжет, взятый из жизни, совершенно о другом – каким образом произошел единственный (!) успешный побег из лагеря смерти, а главное, кто смог его организовать?
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Пермяку предъявлено обвинение за "отрицание холокоста"
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Пермский общественник Роман Юшков (2017) | Фото: Wikimedia Commons

Предъявлено обвинение в реабилитации нацизма за "отрицание холокоста" пермскому активисту Роману Юшкову.

"Вызывали к следователю, предъявили обвинение. Кроме отрицания холокоста, мне вменяют возбуждение ненависти или вражды. В прошлом году у меня был пост "Хватит кормить чужаков". Там я говорю о том, что во времена СССР РСФСР производила больше, чем потребляла, а остальные республики потребляли подчас в разы больше, чем производили. Я дал подписку о невыезде", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. У него в квартире и на работе прошли обыски. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".

Другие новости по темам: Роман Юшков, Хабад Любавич, уголовное дело, реабилитация нацизма, Холокост, Освенцим
10.05.2018 14:49 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
16:49 Екб


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Пермяку предъявлено обвинение за "отрицание холокоста"
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