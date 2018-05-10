Пермяку предъявлено обвинение за "отрицание холокоста"

Предъявлено обвинение в реабилитации нацизма за "отрицание холокоста" пермскому активисту Роману Юшкову.

"Вызывали к следователю, предъявили обвинение. Кроме отрицания холокоста, мне вменяют возбуждение ненависти или вражды. В прошлом году у меня был пост "Хватит кормить чужаков". Там я говорю о том, что во времена СССР РСФСР производила больше, чем потребляла, а остальные республики потребляли подчас в разы больше, чем производили. Я дал подписку о невыезде", - рассказал Накануне.RU Юшков.

Напомним, дело в отношении активиста заведено по подозрению в возбуждении ненависти или вражды и в реабилитации нацизма. У него в квартире и на работе прошли обыски. По словам Юшкова, причины преследования – его общественная деятельность. Он склонен связывать появление дела со своей позицией против общины "Хабад Любавич".