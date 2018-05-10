В Пекине рассказали об отношении к смене власти в Армении

В МИД КНР рассказали об отношении Пекина к смене власти в Армении. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Гэн Шуан рассказал, что Армения является хорошим другом и партнёром Китая. Китай уважает выбор армянского народа и готов и далее развивать двустороннее сотрудничество во всех областях.

19 марта, уже после начала протестов, посол КНР в Армении Тянь Эрлун встречался с президентом страны Арменом Саркисяном. Как сообщается на сайте посольства КНР в Армении, стороны обсудили двустороннее сотрудничество в рамках инициативы "пояса и пути", в частности, в экономике, торговле, науке, технике и гуманитарных науках.

Напомним, бывшего оппозиционера Никола Пашиняна со вступлением в должность премьер-министра Армении уже поздравил президент РФ Владимир Путин.