В Татарстане в реке нашли труп неизвестного без лица

В Татарстане Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины. Его труп был обнаружен днем 7 мая в Нижнекамском водохранилище.

"Тело заметили рыбаки, после чего оно было извлечено на берег сотрудниками экстренных служб. Останки, предположительно принадлежащие рыбаку, пробыли в воде несколько недель. При этом лицо было сильно обезображено - предположительно объедено рыбами. В карманах одежды мужчины обнаружены только ключи", - сообщили Накануне.RU в республиканском Следственном комитете.

На данный момент тело направлено на экспертизу, которая позволит установить причину смерти. Также проводятся мероприятия, направленные на установление личности.