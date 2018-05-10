Прокурор просит оставить в силе приговор Белых

Прокурор попросил оставить в силе приговор экс-губернатору Кировской области Никите Белых, осужденному за взятку, передает МИА "Россия сегодня".

"Все доводы защиты осужденного и его адвоката считаю несостоятельными, прошу оставить приговор в силе", - сказала прокурор Марина Дятлова в зале суда апелляционной инстанции.

Защита просила оправдать Белых, утверждая, что "по совокупности исследованных доказательств Белых 5 марта 2014 года не встречался с Юрием Судгаймером, передавшим взятку.

Как сообщало Накануне.RU, 1 февраля Пресненский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-губернатора Кировской области Никиты Белых. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Суд приговорил Белых к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере свыше 48 млн рублей. Кроме того, он на 3 года лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.