На двух улицах Екатеринбурга перекроют движение

В конце мая в Екатеринбурге ограничат движение на двух улицах – Первомайской и Большакова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, ограничения связаны с ремонтом дорог.

ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" закрывает движение транспорта с 20 по 30 мая по улице Большакова на участке от Луначарского до Восточной.

С 22 по 30 мая также будет ограничено движение по улице Первомайской от Горького до Карла Либкнехта.

Работы будут проходить ночью, поэтому автомобилисты не смогут ездить по указанным участкам с 21.00 до 6.00.

Отметим, что из-за ремонта дорог с 10 мая также ввели ограничения движения на улице Пехотинцев и на путепроводе в районе Уральского научно-исследовательского института сельского хозяйства.