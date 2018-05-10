На Каннском фестивале сообщили об ответе Путина на письмо о Серебренникове

Президент России Владимир Путин ответил на письмо французской стороны, просившей содействия в приезде режиссера Кирилла Серебренникова в Канн. Об этом сообщил ведущий пресс-конференции на Каннском кинофестивале, посвященной фильму "Лето", Жоэль Шапрон.

По словам ведущего пресс-конференции, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан направил Владимиру Путину письмо с целью поспособствовать тому, чтобы Серебренников смог присутствовать на кинофестивале.

"Мы получили ответ от господина Путина. Там говорится, что он был бы рад помочь Каннскому фестивалю (в том, чтобы приезд Серебренникова состоялся), но российское правосудие независимо", – отметил ведущий, передает РИА Новости.

В среду Каннский кинофестиваль встретил фильм "Лето" овациями. В преддверии показа продюсер картины Илья Стюарт и актеры Тео Ю, Рома Зверь и Ирина Старшенбаум появились на красной дорожке смотра с большим плакатом с надписью "Kirill Serebrennikov". Их поддержали президент фестиваля Пьер Лескюр и директор Тьери Фремо.

Фильм Серебренникова "Лето" на 71-м Каннском кинофестивале представлен в основной программе. В российский прокат картина выйдет 7 июня. В ленте рассказывается об отношениях лидера группы "Кино" Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи, а также зарождении русского рока.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали Серебренникова в Петербурге во время съемочного процесса "Лета" и доставили в Москву. Режиссер с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа".