Курганским ветеринарам вернули элитный внедорожник, который был незаконно передан правительству Зауралья

Зауральская прокуратура усмотрела нарушения в исполнении требований закона при распоряжении госимуществом.

Правительство региона осенью прошлого года закрепило за собой новый внедорожник "Тойота", машину на свои деньги приобрело АО Автодор "Северо-Запад" на собственные деньги, а потом пожертвовало автомобиль в ГБУ "Курганский Центр ветеринарии", сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

По закону автомобилем могли распоряжаться только ветеринары, однако по распоряжению департамента имущественных и земельных отношений региона в сентябре 2017 года автомобиль был незаконно изъят у ГБУ и передан на баланс правительства Курганской области. На этой машине ездил первый заместитель главы Зауралья Сергей Пугин.

"В связи с допущенными нарушениями требований законодательства на указанное распоряжение прокуратура региона принесла протест.

Сейчас незаконный правовой акт отменен, автомобиль возвращен в ГБУ "Курганский Центр ветеринарии". В отношении виновного должностного лица и АО Автодор "Северо-Запад" возбуждены административные производства, по результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 12 тыс. рублей", - добавили в ведомстве.