Украина собралась возрождать авиастроение

Кабинет министров Украины одобрил стратегию возрождения авиастроения на период до 2022 года. Как сообщила пресс-служба Минэкономразвития страны, соответствующее решение было принято 10 мая на заседании правительства.

"Среди решений, которые предлагает стратегия возрождения украинского авиастроения: оптимизация и модернизация производства самолетов "Ан", модернизация и производство вертолетов "Ми", импортозамещение комплектующих из России, структурное реформирование предприятий отрасли авиастроения", - говорится в сообщении.

По словам первого министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива, Украина имеет возможности полного цикла производства авиационной техники, но вследствие зависимости от российских контрагентов наблюдается падение производства и занятости на авиастроительных предприятиях.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач украинского правительства. При этом на сегодняшнем заседании правительство Украины утвердило перечень предприятий для большой распродажи на 2018 год, в который вошли 26 объектов.

Как сообщало Накануне.RU, украинское госпредприятие "Антонов", которое входит в состав "Укроборонпрома", планирует выпустить не менее 70 самолетов в течение ближайших пяти лет.