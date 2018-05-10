В Красногорске состоится первый "Всероссийский слет социальных предпринимателей: производство и сбыт"

16 мая в Красногорске состоится "Всероссийский слет социальных предпринимателей", на котором они смогут представить свою продукцию и найти новых крупных клиентов, передает корреспондент Накануне.RU.

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На Слете ожидаются такие клиенты, как X5 Retail Group, Metro Cash & Carry, Леруа Мерлен и другие. Из почетных гостей, как рассказали организаторы, будут губернатор Московской области Андрей Воробьев, директор Фонда "Наше будущее" Наталия Зверева, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев, а также президент ТПП Московской области Игорь Куимов.

Всероссийский слет обеспечит не только первую выставку социальных предпринимателей-производителей, на которой они смогут бесплатно показать свою продукцию на стендах и найти клиентов, но и обширную деловую программу. Так, среди заявленных тем ожидаются: упаковка и маркировка товаров для ритейла; определение себестоимости и политики ценообразования; организация собственной точки продаж; B2B-продажи; маркетинг и продвижение, и многое другое. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте.

Как отмечают организаторы, участники выставки выполняют важные социально-экономические функции, поэтому поддержка таких предпринимателей – одна из важных целей Слета и выставки.

Регистрация участников открыта до 11 мая 2018 года (до 18:00 мск).