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от издателя  |  комментариев: 13


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В Тюменской области началась подготовка сетей к зимним холодам
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ЛЭП (2017) | Фото: sputnik-georgia.ru

В СУЭНКО приступили к подготовке сетей к осенне-зимнему периоду. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Тюменской области, энергетикам предстоит отремонтировать 42 подстанции, 1 тыс. 107 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 3 тыс. 312 км линий электропередачи.

Это позволит повысить надежность электроснабжения потребителей. Значительная часть мероприятий ремонтной программы сосредоточена в Тюмени, а также в Тобольском, Ялуторовском, Ишимском и Заводоуковском районах.

В областном центре для снижения аварийности СУЭНКО реконструирует узловые трансформаторные подстанции в распределительные пункты. Благодаря этому в случае возникновения технологических нарушений поврежденный участок сети будет автоматически ограничен, на неповрежденных участках подача электроэнергии продолжится. Существенно снизится количество обесточенных потребителей, а также время, необходимое на устранение нештатной ситуации.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду энергетикам предстоит обеспечить аварийный запас оборудования и необходимых материалов для выполнения аварийно-восстановительных работ, провести противоаварийные тренировки, в том числе совместно с МЧС и местными органами власти (для отработки взаимодействия в случаях нештатных ситуаций с нарушением электроснабжения). Большое внимание уделяется расчистке и расширению просек воздушных линий: это защитит воздушные линии от падения на них деревьев во время сильного ветра и снизит количество отключений, вызванных непогодой.

Окончить работу по подготовке к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода энергетики планируют до октября 2018 года. По завершении готовность сетей проверят специальные комиссии с участием Минэнерго, Ростехнадзора, МЧС и других контролирующих органов.

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10.05.2018 14:45 Мск | Тюмень | Ксения Теплякова
16:45 Екб


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В Тюменской области началась подготовка сетей к зимним холодам
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