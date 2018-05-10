Госкорпорация выдает желаемое за действительное? В СвЖД прокомментировали ситуацию со свалкой, на которую пожаловались жители Екатеринбурга

На Свердловской железной дороге прокомментировали ситуацию с несанкционированной свалкой, на которую пожаловались жители Екатеринбурга. В ведомстве считают, что в случившемся отчасти виноваты сами горожане, передает корреспондент Накануне.RU.

Фотографии мусора под пешеходным мостом между улицами Кимовская и Печерская в уральской столице в редакцию прислал неравнодушный очевидец. Он рассказал, что обращался по поводу свалки в администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга, где ему сообщили, что данная территория относится к землям ОАО "РЖД", поэтому ответственность за ее содержание несет Свердловская железная дорога.

Так было до субботника...

Горожанин не успокоился на этом и обратился в СвЖД. Там ему сообщили, что 19 апреля на месте, о котором идет речь, был проведен субботник. В нем участвовало 22 человека, в итоге было вывезено четыре машины мусора.

"Субботники в том микрорайоне не приносят долгосрочного эффекта, так как часть населения далеко не всегда готова обременять себя правилами поведения в общественных местах. Бросают не только окурки, но и мусорные пакеты зачастую не доносят до свалки. Превращают в свалку и эту, и смежные территории", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе Свердловской железной дороги.

...а так после

Там добавили, что железнодорожники проводят в том месте плановые уборки один раз в месяц. Однако очевидцы утверждают, что сейчас под мостом снова скопился мусор.

По словам горожанина, обращавшегося в СвЖД, там ему посоветовали организовать жителей близлежащих домов на субботник или "провести с представителями маргинальной части населения разъяснительную работу". Он отметил, что не собирается так этого оставлять, и борьба с несанкционированной свалкой обязательно будет продолжена.